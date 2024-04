Padel - Patrick Rafter | Il Padel mi piace perché è una disciplina diversa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dopo una bella carriera nel mondo del tennis, due trionfi agli US Open e due finali disputate a Wimbledon,all’età di 51 anni ha deciso di cominciare a costruirsi un percorso anche in un altro sport, il. L’australiano ha mosso i primi passi partecipando a qualche torneo quest’anno, il FIP RISE Australian Open e il FIP Promotion Melbourne e ha sempre mostrato un grande entusiasmo nei confronti dello sport. Così la Federazione Internazionale dilo ha raggiunto per un’intervista in cui lui ha parlato di diversi temi.: “Ilè come giocare a scacchi: devi essere più strategico dell’avversario” Crediti foto: Federazione Internazionale ...