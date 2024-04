Pablo Trincia racconta il Sudafrica | Violenza e criminalità hanno reso Cape Town la città con il più alto numero di omicidi più al mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dal sogno e dai colori della Rainbow Nation al bianco e nero di unadove si mescolano paura, violenze e clamore disuguaglianze sociali. Era il 27 aprile del 1994 quando Nelson Mandela venne eletto con l’87% dei voti primo presidente nero del, un anno prima gli era stato assegnato il Nobel per la pace grazie al lavoro svolto “per la fine pacifica del regime dell’apartheid e per aver posto le basi per un nuovodemocratico”. A trent’anni di distanza, a dominare non sono i colori dell’arcobaleno ma il chiaroscuro di una rinascita compiuta solo a metà. Ed è proprio nelle contraddizioni estreme diche si è immersoper realizzare “Essere Umani: le cicatrici di“, la docuserie Sky ...