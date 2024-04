Ospedale Sant’Agata - Morgante rassicura | pronto soccorso garantito h24

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoStiamo continuando a garantire la presenza del medico alh 24 a Sant’ Agata de’ Goti”. La manager del San Pio, Maria, a margine dell’incontro per festeggiare la nascita di tre gemelline nate premature per parto cesareo, ha voluto rasserenare gli animi dopo i giorni turbolenti delle polemiche dei Sindaci sull’saticulano. Lo scontro tra i Sindaci nei giorni scorsi e la minaccia del sindaco Mastella di effettuare un presidio all’dide’ Goti con la fascia tricolore e persino dello sciopero della fame minacciato. Laspera nel concorso regionale per rimpinguare le fila del personale sanitario: “Stiamo continuando a lavorare per garantire i servizi a Benevento e Sant Agata con ...