Oscar - le nuove regole sulla finestra di distribuzione nei cinema mettono a rischio la strategia di Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ledisposizioni dell'Academy of Motion Pictures potrebbero mettere i bastoni fra le ruote allo streamer. L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha introdotto delleche potrebbero danneggiare l'attualedi. L'organizzazione che si occupa dei Premiha deciso di apportare negli ultimi anni alcuni cambiamenti che influenzano il modo in cui i film vengono considerati idonei. Cambiamenti che riguardano il miglior film in lingua straniera trasformato in miglior film internazionale, la fusione tra le due categorie dedicate al miglior mixaggio sonoro e al miglior montaggio sonoro in un unico premio che ha mantenuto quest'ultima definizione e l'introduzione di una nuova categoria per l'edizione 2026, quella del miglior casting. Le ...