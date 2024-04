Orta di Atella | sequestrati fuochi d’artificio illegali - denunciato 50enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 24 aprile 2024)di. Dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplosivo e omessa denuncia di materie esplodenti ildidiche, nella giornata di ieri 23 aprile, è stato deferito in Stato di Libertà dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Marcianise. All’interno della fabbrica di, in disuso, già nella disponibilità del, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 Kg circa di materiale esplodente, per complessivi n. 83 artifizi di genere proibito, detenuto illegalmente. Le operazioni di repertamento e sequestro del materiale esplodente si sono svolte con l’ausilio tecnico degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta che hanno provveduto alla ...