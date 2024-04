Oroscopo Paolo Fox giovedì 25 aprile 2024 | Gemelli indeciso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’diFox per oggi,25Ariete State vivendo bellissime giornate e da domenica andrà ancora meglio grazie a Venere che sarà dalla vostra parte. Se vi piace qualcuno, è arrivato il momento di farsi avanti con coraggio. Bene i rapporti con i nati sotto il segno deie della Vergine. Toro A brevissimo si riaccenderà la passione che arde dentro di voi. Molti andranno a convivere, mentre per i single arriverà una svolta perché gli incontri piacevoli sono favoriti. Un consiglio: non perdete tempo con chi èUltimamente siete un po’ indecisi, non sapete bene come muovervi, ma forse ora è il caso di ricominciare a guardarsi intorno. I single non devono essere pessimisti, non bisogna scoraggiarsi ...

Cosa prevede l' Oroscopo di Paolo Fox per il 25 aprile 2024 ? Giornata speciale e festiva per l'Italia intera. In queste 24 ore le relazioni sociali, l' amore , la famiglia, il lavoro, il benessere, i soldi e altro ancora saranno in primo piano. Attraverso la saggia guida del famoso astrologo sarà ... (ultimora.news)

Cortei e corone, l'Italia omaggia il 25 aprile - Da Nord a Sud l'Italia celebra il 25 aprile con cortei, iniziative, manifestazioni.ansa

Biblioteca Malatestiana, libro alluvionato e kirigami in mostra - In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, ieri in Biblioteca Malatestiana sono state inaugurate due mostre: "Accesso alla conoscenza" di Vittorio Presepi e "Il libro ...corrierecesenate

Ad Assisi navetta gratuita per il centro nei ponti festivi - In previsione dell'alto flusso di turisti per i ponti del 25 aprile e primo maggio, l'amministrazione comunale di Assisi ha deciso di attivare di nuovo le aree straordinarie per la sosta delle auto, c ...ansa