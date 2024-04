Oroscopo Maggio | Vergine

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre La ruota gira e voi trarrete grande beneficio per gran parte del mese. I pianeti in trigono dal Toro sollecitano l'avventura, la curiosita? di andare ed essere come siete veramente, sganciati dal ruolo di brave bambine e scolari modello, affibbiato quasi come una lettera scarlatta. D'altronde Saturno e Nettuno opposti, per seconda e terza decade rispettivamente, vi hanno costretto a prendere in mano le redini della vostra vita, dandole tutta l'importanza che merita. Sul piu? bello Giove passa in quadratura dai Gemelli trascinandosi anche il Sole dal 19 e Venere dal 23. Al momento le ostilita? ricadono sui nati in agosto; di fatto potrebbero tradursi unicamente in tanta carne al fuoco. E? richiesto un lavoro di smistamento e catalogazione; chi meglio di voi?