Oroscopo Maggio | Scorpione

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembrefa rima con “altro da se?” e richiede una messa in gioco e in discussione, sia quando l’intento e? conciliatore, sia quando lo scontro viene apertamente dichiarato. Tuttavia, un conto sono le opposizioni di Sole e Venere per tutto il segno: tranne qualche giornata rocambolesca, possono rivelarsi un toccasana per progetti ed emozioni. Ben diverse le insidie di Giove e Urano per la terza decade: i conti non tornano su piu? fronti e potreste trovarvi a lottare per cio? che meritate o desiderate, gestendo bruschi voltafaccia e imprevisti di un certo peso. Calma e sangue freddo: a fine mese l’aria diventa piu? leggera coi passaggi in Gemelli, Giove compreso; urge una rigenerazione completa. Plutone non da? tregua ai nati nei primissimi giorni. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Aprile ...