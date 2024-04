Oroscopo Maggio | Sagittario

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

23 novembre – 21 dicembre TA-DAAN! Pronti, partenza, via: inizia l'anno con Giove opposto, ma voi siete piu? rampanti che mai, cavalcate gia? l'onda di quel che sara?. Le opposizioni di Sole, Venere e Giove arrivano dal 19; prima avete tutto il tempo di riallineare sentimenti, strategie e movimenti. Chiarezza d'intenti, apertura del cuore e creativita? come se non ci fosse un domani: cosi? andate incontro ai tesori nascosti dietro ai transiti piu? complessi. Sono le risorse anticipate dai trigoni di Mercurio fino al 15 e Marte per tutto il mese. Saturno e Nettuno esigono concretezza e consapevolezza dai nati a dicembre. La prima decade fiuta sempre piu? aria di liberta?. Siete prestanti, sicuri, gioviali e accattivanti: guai a perdere il sorriso.