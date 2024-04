Oroscopo Maggio | Pesci

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Cari, fate tutto cio? che dovete e volete prima del 19, poi tirate i remi in barca, che non significa demoralizzarsi o chiudersi in casa; semplicemente, state a vedere cosa accade grazie a quello che avete seminato, per poi aggiustare il tiro col nuovo transito di Giove in Gemelli, che a fine mese chiama a raccolta anche Sole e Venere. Per ora sara? la prima decade a vivere giornate da saltimbanco o a corrente alternata, che confondono le idee nonostante novita? negli incontri e nelle proposte. Tutti gli altri si godranno la complicita? dei sestili dal Toro capaci di aprire nuove porte nel dialogo o di concretizzare qualche sogno d’amore e benessere. Saturno e Nettuno nel segno indicano la retta via. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Aprile 24, 2024 at 1:30 ...