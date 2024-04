Oroscopo Maggio | Bilancia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre Seppur armati di rinnovata forza, aprile vi ha messo a dura prova; e? tempo di ritrovare il baricentro nutrendo il proprio benessere a 360°. Ai pianeti taurini aiutano a liberare fisico e spirito dalle tossine, tanto piu? che Mercurio opposto fino al 15 esorta a chiudere capitoli per aprirne di nuovi o instillarvi nuova linfa se ne vale la pena. Non tutto e? perduto, il meglio arriva dal 19: il Sole vi da? un caloroso benvenuto dai Gemelli, seguito da Venere e da Giove meraviglioso che per un anno intero aprira? un ventaglio di possibilita? inaudite e potenzialmente illuminanti se saprete coglierle. Il cuore palpita ancora, siete vivi e i nati a inizio segno col trigono di Plutone vantano prestazioni eccellenti! L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Aprile 24, 2024 at 1:24 ...