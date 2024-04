Oroscopo Branko Mercoledì 24 aprile 2024 | Cancro energico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 24 aprile 2024) L’diper oggi,24Ariete Oggi un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. Volete essere circondati da chi vi fa star bene, e allontanare chi non vi manda buone sensazioni. Volete sentirvi liberi e poter dichiarare senza problemi i vostri sentimenti. Toro Dovete riprendere in mano la vostra vita e le redini di ciò che avete da fare. Ultimamente infatti è come se aveste perso la bussola, dovete riconquistarla capendo bene dove stato andando. Sul lavoro avete un ruolo centrale e questo comporta grosse responsabilità. Gemelli Vi sentite intimiditi e preoccupati, forse perché non tutto sta andando secondo i vostri piani. Cercate di non prendervela troppo e mantenete la calma. La posta in gioco è piuttosto alta, cercate di riflettere bene prima di ...