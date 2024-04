Oro spot in rialzo a 2 382,53 dollari +0,28%

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Leggeroper le quotazionidell'oro: il metallo prezioso vale 2.382,53l'oncia con undello 0,28%. In leggero ribasso invece le quotazioni del metallo prezioso con consegna a giugno che segnano un -0,04% a 2.341,20l'oncia).

Leggero rialzo per le quotazioni spot dell'oro: il metallo prezioso vale 2.382 ,53 dollari l'oncia con un rialzo dello 0,28%. In leggero ribasso invece le quotazioni del metallo prezioso con consegna a giugno che segnano un -0,04% a 2.341,20 dollari l'oncia). (quotidiano)

Mercato poco mosso per il Petrolio . Il greggio Wti con consegna a giugno segna un lieve rialzo , pari allo 0,16% a quota 83,49 dollari al barile mentre il Brent è quotato 88,54 dollari con una variazione del +0,14%. (quotidiano)

Borse, Asia positiva grazie ai titoli tech. Tokyo vola (+2,2%) sulla scia di Wall Street - Il sentiment del mercato è sostenuto dagli utili positivi delle società statunitensi e dall’ottimismo sul taglio dei tassi Usa dopo che i dati hanno mostrato che l’attività economica statunitense è ra ...ilsole24ore