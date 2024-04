Ormoni e psiche - ecco cosa accade a chi fa regolarmente attività fisica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I dati di Eurobarometro parlano chiaro. Nel 2022 solo un italiano su tre, per l’esattezza il 34%, svolge un’significativa almeno una volta a settimana. Siamo sotto di quattro punti rispetto alla media Ue, che si aggira intorno al 38%. Ma attenzione: questa discrepanza si rileva soprattutto considerando l’saltuaria, con un ritardo di 7 punti sulla media europea. Quindi sono ancora tante le persone che, per scelta per pigrizia o per reale impossibilità a sostenere sforzi fisici significativi, tendono alla sedentarietà. E magari rinunciano al “piacere” che può dare l’che deve comunque essere commisurata alle potenzialità dell’organismo. Quindi occorre sempre valutare caso per caso. Con una distinzione di base. L’si ...

Problemi ormonali almeno una volta nella vita per 3 persone su 4. I segnali per riconoscerli e i consigli degli esperti - PIEMONTE - Patologie diffusissime, come obesità, diabete, malattie della tiroide, infertilità, osteoporosi, sono tutte connesse ad alterazioni ormonali, ...radiogold

Malattie endocrine: dalla tiroide al diabete il decalogo per non rischiare - Il 24 di aprile ricorre lo “European Hormone Day”, iniziativa per ricordare l’importanza della salute ormonale, per cui prevenzione e ...repubblica

Malattie endocrine: dalla tiroide a diabete il decalogo per non rischiare - Il 24 di aprile ricorre lo “European Hormone Day”, iniziativa per ricordare l’importanza della salute ormonale, per cui prevenzione e ...ilsecoloxix