Orientamento all’impiego | si cercano specialisti

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Selezione pubblica per specialista del mercato del lavoro Afol Metropolitana ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di profili junior per Specialista del mercato del lavoro. Le risorse si occuperanno, tra l’altro, di gestione dei processi di progettazione ed erogazione dei servizi di politiche del lavoro, attività d’, programmazione e monitoraggio dei servizi. Può partecipare alla procedura selettiva chi è in possesso del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico. La domanda di partecipazione, con gli allegati richiesti, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC [email protected] entro il 13 maggio 2024 alle ore 12.00. Per informazioni afolmet.it