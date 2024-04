Ora basta | se non possiamo usare il manganello - toglietecelo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ieri vi abbiamo mostrato un video che ha del clamoroso: durante gli scontri di Torino tra polizia e centri sociali, antagonisti e presunti studenti, agli agenti in tenuta anti-sommossa è stato ordinato di non utilizzare i manganelli. Ma di contenere i manifestanti con la sola forza dello scudo. Abbiamo dunque chiesto a Pasquale Griesi, coordinatore nazionale Reparti Mobili Fsp Polizia di Stato, perché ilcrea così tanti problemi da spingere i dirigenti – coordinatori del servizio d’ordine – ad invitare i colleghi a non utilizzarli. Come se fossero uno strumento di violenza gratuita e non legittima. Il nostro amato Presidente della Repubblica, dopo gli scontri di Pisa, ha detto che “ilcontro gli studenti dimostra un fallimento”. Nulla di più vero, mi trova pienamente d’accordo. Parliamo però del fallimento della famiglia, poco o ...