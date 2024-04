Omicidio di Paolo Di Nella - il militante ucciso a 19 anni che aspetta ancora giustizia

Intesa Sanpaolo rende note le designazioni nei ruoli apicali di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Le nomine (alcune delle quali saranno effettive dopo il benestare della Vigilanza) confermano le linee guida indicate lo scorso 28 marzo dal Consigliere delegato e Ceo Carlo Messina, in ... (ildenaro)

