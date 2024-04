Olivia Rodrigo - Ashley Graha - Alessandra Ambrosio | i primi bikini body di stagione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La nuovacalda è ormai alle porte e da una parte all’altra del globo, vip e celebs stanno ricominciando la gara di like a colpi di scatti dei loro. Del resto, come dargli torto: dopo mesi interi di duro allenamento i risultati vanno mostrati! E non importa se c’è chi rasenta un’anacronistica perfezione ancora vicina ai canoni degli anni Novanta e chi no, perché sono l’attitude e la posa a fare la differenza. Lo sanno bene le Kardashian che, in vacanza ai tropici, si sono cimentate in moderni ritratti di famiglia in. L’unica assente – almeno a giudicare dai post – Kendall, mentre Kim, Kylie, Kourtney e Khloé hanno letteralmente mostrato il meglio di sé! Non solo, Kim ne ha approfittato ...

Kourtney Kardashian Hits Back With Unedited Post-Pregnancy body Snap After ‘Unflattering’ Kim Photo - Kourtney Kardashian hits back with unedited post-pregnancy body p[ictures after KIm Kardashians so-called unflattering photo of her ...usmagazine

A Shropshire beauty queen will be hitting the catwalk in a bikini, despite pageant bosses ditching the swimwear round. - A Shropshire beauty queen will be hitting the catwalk in a bikini, despite pageant bosses ditching the swimwear round.shropshirestar

Leigh-Anne Pinnock looks stunning in barely there bikini as she enjoys Morocco holiday - Little Mix star Leigh-Anne Pinnock has been soaking up the sun on a solo holiday in Marrakech. The star shared a few gorgeous bikini snaps with fans on social media ...mirror.co.uk