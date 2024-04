Ok del Parlamento al Def - Giorgetti | “Crescita non è più su modello LSD | lassism - sussidi e debito”

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Camera e Senato hanno approvato le risoluzioni di maggioranza al Def, il Documento di economia e Finanza. L'opposizione è tornata ad accusare il governo per non aver inserito il quadro programmatico. Il ministro, da parte sua, ha detto che è dipeso dal nuovo Patto di stabilità, approvato ieri e definito come "un compromesso".

Da Strasburgo – Via libera del Parlamento europeo al nuovo Patto di Stabilità , con nessuno dei principali partiti italiani che ha vota to a favore del provvedimento. Questa settimana a Strasburgo si svolge l’ultima sessione plenaria dell’eurocamera prima delle elezioni di giugno. Una maratona ... (open.online)

Il Def approvato da Camera e Senato: ecco tutte le novità - Camera e Senato hanno approvato nel pomeriggio le risoluzioni di maggioranza al Documento di Economia e Finanza 2024.corrierenazionale

Le tante cose inserite nel decreto PNRR che col PNRR c’entrano poco - Come l'aumento dei fondi per realizzare i controversi centri per migranti in Albania, i discussi emendamenti sulle associazioni antiabortiste nei consultori e nuove assunzioni nei ministeri dell'Agric ...ilpost

Governo: giorgetti, modello crescita passa attraverso sacrificio, investimento e lavoro - Certamente questo Patto di stabilità e crescita "non risponde ai criteri secondo cui la crescita dipende dal modello ...agenzianova