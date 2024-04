Oggi a casteldebole Si torna al lavoro Odgaard ancora out

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Iniziala marcia di avvicinamento del Bologna per la sfida casalinga con l’Udinese, in programma domenica alle 15. In vista dell’appuntamento, è stata superata la soglia delle 23mila presenze, con le Curve Bulgarelli e San Luca esaurite al pari del settore Kids Stand della Tribuna. Nonostante la giornata di riposo, ieri diversi rossoblù hanno fatto comunque capolino al centro tecnico per massaggi e controlli, chiaro segnale della volontà di recuperare al meglio, senza staccare la spina., invece, il ritorno al campo, dove saranno rivalutati gli acciaccati. Zirkzee sotto la lente, ma puree la cattiva notizia è che il danese potrebbe non recuperare per domenica dallo stiramento al bicipite femorale che lo aveva fermato alla vigilia di Empoli e rimanere nell’elenco degli indisponibili insieme a Ferguson e Soumaoro. Il ...