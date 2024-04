Offese a Meloni su manifesto a Caserta - Gemma Fdi | Atto ostile contro la premie - si attivi il Comune

Roma, 27 mar – Con all’incirca un mese di anticipo Il Manifesto lancia un appello per indire una grande manifestazione a Milano in vista del 25 aprile. Il motivo? Una chiamata alle armi contro il governo Meloni, così come accade contro Berlusconi nel 1994. L’appello del Manifesto Che il 25 ... (ilprimatonazionale)