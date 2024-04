Occupazione | nessun rischio Ma le professioni cambieranno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Oggi è una giornata molto importante perché il governo italiano è il primo governo a livello europeo che vota un disegno di legge sull’intelligenza artificiale dopo la votazione finale del parlamento europeo sull’AI act". Lo ha annunciato, ieri pomeriggio, alla platea di Innovation by Ania, a Roma, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per l’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. "Crediamo che sia un prodotto di buona qualità, è stato realizzato con la collaborazione di tutti gli stakeholder e soprattutto di tutti i ministeri che per la loro verticalità hanno contribuito", ha aggiunto Butti parlando del provvedimento che ha presentato in Cdm ieri pomeriggio. L’esponente del governo ha annunciato inoltre che "tra un anno, in anticipo rispetto ai tempi europei, noi avremo un’unica identità digitale che sarà quella che ci consentirà di entrare nei servizi della ...