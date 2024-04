Nuovo raduno dei nostalgici Il caso a Roma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Domenica 28 aprile a Dongo e Giulino di Mezzegra, sul Lago di Como, è in programma ildeidel fascismo nei luoghi dove furono fucilati Benito Mussolini, Claretta Petacci e i gerarchi che erano con loro nelle ore della fuga. L’Anpi e tante altre associazioni locali e nazionali hanno annunciato un presidio di protesta. A pochi giorni dalla commemorazione, Bruno Marton e Barbara Floridia hanno depositato un’interrogazione indirizzata al Ministro dell’Interno Piantedosi. Sul tema interviene anche Raffaele Erba, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Como: "L’Anpi, i sindacati e tante altre associazioni hanno programmato una contro - manifestazione legittima a Dongo e Giulino di Mezzegra. Anche noi come Movimento 5 Stelle saremo presenti con una nostra delegazione. Non possiamo rimanere in silenzio davanti a queste provocazioni".