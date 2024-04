Nuovo incidente sul lavoro - operaio muore schiacciato da lastra metallica

(Di mercoledì 24 aprile 2024) (Adnkronos) – Undi 46 anni è morto questa mattina a Lograto, in provincia di Brescia, dopo essere rimastoda una. L'infortunio sulè avvenuto poco dopo le 9 nella ditta siderurgica Dall'Era. Lo fanno sapere i carabinieri di Brescia. La vittima – spiegano gli investigatori – stava manovrando un carroponte,

Latina – La Tragedia ha colpito duramente la comunità lavorativa della provincia di Latina , con la perdita di Gheorghe Breahna, un operaio edile romeno di 51 anni coinvolto in un grave incidente sul lavoro avvenuto il 8 aprile scorso. dopo due settimane di agonia, Breahna ha perso la vita nella ... (temporeale.info)

