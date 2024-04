Nuovo biodigestore nel Fiorentino Investimento da 75 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Dai rifiuti nasce l’energia: tra le colline di Montespertoli, in Toscana, è stato inaugurato ildi un polo impiantistico che si propone come un’eccellenza nazionale nel sistema dell’economia circolare. Sarà il più grande dell’Italia centrale e in più innovativo a livello nazionale per uncomplessivo di 75di. Il biodogestore ricicla rifiuti organici e biodegradabili producendo carburante pulito, senza emissioni. Ogni anno sarà possibile trattare complessivamente 160.000 tonnellate di rifiuti (145.000 di rifiuti organici e 15.000 di verde), producendo circa 11di metri cubi di biometano e 35.000 tonnellate di fertilizzante. "L’inaugurazione di questo impianto – spiega Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility – segna un momento di svolta nella nostra ...