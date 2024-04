(Di mercoledì 24 aprile 2024) La principessa del Galles ha ricevuto un nuovo titolo che finora non era mai stato concesso a nessun reale

nuova onorificenza per Kate: “Per la stima che il re nutre verso di lei” - La principessa del Galles ha ricevuto un nuovo titolo che finora non era mai stato concesso a nessun reale Re Carlo III non ha mai fatto mistero della stima e dell’affetto che prova nei confronti di K ...ilgiornale

Kate Middleton ha ricevuto "uno degli ordini più bassi": ecco perché "nessun reale l'ha avuto prima" - La recente nomina di Kate Middleton fa discutere rispetto alle onorificenze tradizionalmente riservate ai membri della famiglia reale britannica ...supereva

Ciak a Roma per il Ragazzo dai pantaloni rosa - ROMA, 24 APR - La vicenda di Andrea ha rappresentato il primo caso in Italia di bullismo e cyberbullismo che ha portato al suicidio di un minorenne. Il 6 maggio inizieranno le riprese di "Il Ragazzo d ...nuovavenezia.gelocal