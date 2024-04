Numero verde | perché è così importante averne uno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il, riconoscibile dal prefisso “800”, è un tipo digratuito per chi effettua la telefonata, in quanto i costi della stessa sono sostenuti completamente dal destinatario della chiamata. Si tratta di un servizio offerto da enti pubblici, aziende e studi di professionisti al fine di garantire ai clienti (e non solo) un L'articolo Temporeale Quotidiano.

Da oggi, è attivo un servizio che comprende un numero verde e una piattaforma di chat per segnalare episodi di Bullismo e chiedere sostegno. Entrambi i canali sono gestiti da Fondazione Sos e Il Telefono Azzurro L'articolo Bullismo e cyber Bullismo , Sicilia attiva numero verde e chat online per ... (orizzontescuola)

Al giorno d’oggi, per le aziende e i professionisti è fondamentale mettere a disposizione dei clienti un mezzo di comunicazione semplice da utilizzare, accessibile e soprattutto conveniente. Proprio per questo, il numero verde rappresenta una risorsa importante. Come ottenere un numero ... (ildenaro)

Bollette della luce: come tornare in tutela. Moduli da compilare e numeri da chiamare - Le società che gestiscono la maggior tutela elettrica prevedono procedure piuttosto semplici per rientrare, lasciando il mercato libero. Per presentare ...repubblica

Operativo presso il Tribunale di Marsala lo "Sportello Antiviolenza" - Trapani Oggi - Con la firma dei Rappresentanti istituzionali, stamani è stato confermato il Protocollo d'Intesa con il quale prosegue a Marsala l'operatività dello “Sportello per l'accoglienza, l'ascolto e ...trapanioggi

Servizio di continuità assistenziale. Un numero verde per le urgenze. Cure in tempi rapidi recandosi al Cau - In occasione di due settimane in cui si susseguiranno numerosi giorni festivi, le aziende sanitarie ricordano gli orari di attivazione del servizio di Continuità Assistenziale per la cura e assistenza ...ilrestodelcarlino