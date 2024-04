Notizie sul trasferimento del Liverpool | collegamenti Varela - futuro Gravenberch

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Daily Briefing, un servizio in abbonamento. Se desideri ricevere gli articoli esclusivi di Neil Jones via e-mail prima della pubblicazione su catchoffside.com, iscriviti al servizio su thedailybriefing.io Non sono a conoscenza di nulla di concreto sui legami tra ile il centrocampista del Porto Alan. In questo momento credo che i Reds siano abbastanza forniti in quel settore, anche se in estate perderanno Thiago Alcantara a parametro zero. Wataru Endo a parte, ilha un vero nucleo di centrocampisti di età pari o inferiore a 25 anni. Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai si sono ambientati bene durante la loro prima stagione, Curtis Jones e Harvey Elliott sono diventati giocatori fidati della prima squadra, e ...