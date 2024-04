Notizia dell’ultim’ora – Il Napoli domina si allenerà al Maradona | il motivo

Cannavaro dice che un giorno allenerà il Napoli. Per ora, forse , si prende l’Udinese l’Udinese sta pensando di esonerare Cioffi, le decisione arriverà in giornata. La società ha contattato a sorpresa Fabio Cannavaro , che se dovesse accettare le condizioni provoste, avrebbe la meglio sulla ... (ilnapolista)

Popovic ha già attirato l’attenzione internazionale, essendo stato nominato dal quotidiano inglese The Guardian come uno dei 60 migliori giocatori nati nel 2006 a livello mondiale. Il suo percorso nel Partizan Belgrado, nell’Under 17, ha visto l’attaccante segnare 21 gol in 25 partite, ... (dailynews24)