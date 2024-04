Non viene pagato - operaio si vendica a modo suo | arriva la polizia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Nondall’azienda per cui lavora, l’reagisce e si “” asuo: chiesto l’intervento dellaUna vicenda incredibile quella chedirettamente da Vicenza dove il protagonista in questione è undi 26 anni di origine marocchina. Quest’ultimo, con regolare permesso di soggiorno, è stato sorpreso dallamentre stava distruggendo un cantiere in muratura con un trapano pneumatico. Un cantiere che, però, aveva costruito proprio lui precedentemente. Le forze dell’ordine lo hanno identificato ed interrogato per capire i motivi di questo suo folle gesto.non(Pixabay Foto) Cityrumors.itDurante la testimonianza ...

Un Preside di una scuola media giapponese è stato licenziato per aver preso un caffè più lungo rispetto a quello pagato . Oltre il danno anche la beffa per l’oramai ex responsabile dell’istituto che, oltre ad esser stato sollevato dall’incarico, secondo il Board of Education, non riceverà la ... (ilfattoquotidiano)

Vicenza , 23 aprile 2024 – É tornato nel cantiere in cui ha lavora to, ha preso un trapano pneumatico e ha iniziato a distrugge re un muro che aveva realizzato lui stesso nei giorni scorsi. É stato sorpreso dalla polizia di Vicenza mentre era impegnato nell’opera di demolizione un operaio di 26 anni ... (ilrestodelcarlino)

√ Accadde nel rock, oggi 24 aprile: Bob Dylan, Barbra Streisand, Captain Sensible, Billy Paul, Papa Wemba, Ray Charles: 1961: Bob Dylan, diciannovenne, debutta in uno studio di registrazione suonando l'armonica per la canzone di Harry Belafonte "Calypso King". Viene pagato cinquanta dollari. Avanti TAGS 24 aprile , Bob Dylan , David Bowie La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

Abbiamo scoperto un po' di più su Platone, grazie ai papiri di Ercolano: Nei dieci frammenti analizzati, viene raccontato di come Platone fu venduto come schiavo sull'isola ... tech e scienza A Venezia arriva il biglietto di ingresso: come funziona e quando va pagato ...