Non si fa più Addio all’amata fiction della Rai - l’annuncio dai vertici di viale Mazzini

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Maria Pia Ammirati, direttrice Rai, ha lasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato le serie che vedremo la prossima stagione. Ci saranno nuove, nuove stagioni, qualche, e la speranza di riportare sul set il Commissario Montalbano anche se Luca Zingaretti, attore che per anni ha vestito i panni del commissario, ha ribadito che per lui è un capitolo chiuso. In arrivo una nuovasu Sandokan. Il 22 aprile sono iniziate le ripresenuova serie prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai, adattamentostorica saga scritta da Emilio Salgari. Il protagonista Sandokan, che in passato ha reso celebre l’attore Kabir Bedi, sarà interpretata dall’attore turno e idolo delle adolescenti ...

La fiction Se potessi dirti addio , con Gabriel Garko protagonista, finisce con Vittoria che ammette di aver investito Lorenzo e colpito Marcello alla testa per impedirgli di chiamare un’ambulanza; successivamente, lei e il marito lo hanno spinto giù in una cava prima di fuggire con il suo SUV. Nel ... (cinemaserietv)

Matteo Paolillo dice addio a Mare Fuori e ricorda: “Sul set accaduto qualcosa di speciale” - Matteo Paolillo torna sul successo di Mare Fuori dopo l’annuncio dell’addio Matteo Paolillo saluta il personaggio Edoardo in Mare Fuori.televisionando

Affari Tuoi porta a casa oltre 6 milioni di spettatori con il 28,4% di - Picchi di 7.9 milioni di telespettatori e del 36,6% di share, tutti davanti alla tv solo per il game show, non in attesa di chissà quale titolo in arrivo in prime time (la fiction Il Clandestino si è ...ilfattoquotidiano

In 6 milioni per l’addio di Amadeus ad Affari tuoi che non è un addio - Record di ascolti per la puntata di Affari tuoi in onda il 15 aprile su Rai 1 nel giorno dell'addio Amadeus alla Rai. Forse qualcuno si aspettava il colpo di scena o è la dimostrazione d'amore del pub ...ultimenotizieflash