Non gliel' hanno ancora dati | frecciata clamorosa di Buy a Cortellesi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Accantonando la sua proverbiale timidezza, a Belve, Margherita Buy gioca in attacco e con grande ironia rivela alcuni aspetti nascosti del suo carattere, a cominciare dal sesso: "Mai stata una mia priorità" e dalle canne fumate nell'adolescenza: "Ce ne facevamo tantissime, pure la mattina, con tanto di svenimenti in classe", per poi scherzare sulla sua competitività con una battuta fulminante sulle 19 candidature di Paolaai David di Donatello: "Sta' buona, non". Sul suo rapporto con il sesso, quando la Fagnani le chiede «Lei ha detto il sesso mi interessa pochissimo, lo smentisce?», Margherita Buy con velato imbarazzo risponde: "Non è che mi interessa pochissimo, però sono una persona che difficilmente si lascia andare. Poi mi piace, mi è piaciuto, ma non è ...