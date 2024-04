Noi a fianco del porto Il nuovo piano un volano per il rilancio industriale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) l Repubblicani adele della portualità. Rivendicando la paternità del nostro scalo, voluto dal parlamentare dell’Edera Eugenio Chiesa, il Pri sottolinea il valore di uno scalo che, "nonostante le ridotte dimensioni, è diventato sede di Autorità portuale per gli oltre 3 milioni di tonnellate. Sosterremo ilregolatore in fase di approvazione. Il nostronon ha unregolatore: quello del 1981 era un programma di opere, conopbiettivi e senza strategia di sviluppo. Ilin approvazione riduce le richieste della portualità: non va oltre il Carrione e consegna la parte di ponente a esigenze estranee ai traffici marittimi. Si punta al traffico crocieristico, alle annose necessità della nautica (che ha bisogno di un travel lift e di uno ...