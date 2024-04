News Uomini e Donne - Ida Platano rompe il silenzio sui social dopo aver abbandonato il trono

Ida Platano (US Fascino) Piccola pausa per Uomini e Donne. Approfittando del ponte per la festa della Liberazione, il dating show condotto da Maria Fe Filippi non verrà trasmesso né giovedì 25 nè venerdì 26 aprile e tornerà ad intrattenere i telespettatori di Canale 5 a partire da lunedì 29 ... (davidemaggio)