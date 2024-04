Neve anche in Campigna e la diga di Ridracoli tracima

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Forlì, 24 aprile 2024 - Si è materializzata nella notte tra martedì e mercoledì la terzazione alladi, mentre alacaduta nei giorni scorsi ha raggiunto i 30cm sulle cime più alte del crinale tosco-romagnolo. Alle 7,50 del 24 aprile nel lago disono presenti 33.124.351 mc d'acqua (sui 33 milioni di capienza massima) e l'altezza delle acque ha raggiunto i 557,36 m sul livello del mare (sui 557,30), con una portata di sfioro pari a 0,09 m/secondo. Le acque del lago scendono così lungo il grande sbarramento gettandosi sul Bidente formando la cascata che dovrebbe rafforzarsi durante la giornata. “Questo nuovo sfioro – commenta il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè – rafforza la previsione che fino all'autunno per romagnoli ...

