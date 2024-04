Netanyahu: "Antisemitismo nei campus Usa come in università tedesche anni '30" - Oggi è intervenuto anche il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, che su X ha scritto: "Le proteste che si svolgono nei campus universitari americani non sono solo proteste antisemite, ma ...adnkronos

Rigenerazione urbana e salute integrata, al campus Bio-Medico presentato Social Green Masterplan - Continua lo sviluppo del campus Bio-Medico di Roma, nell’ambito del Social Green Masterplan, presentato in Campidoglio, con il programma di ...teleborsa

La società Reti apre il suo campus hi-tech a 230 studenti delle superiori: “Esperienze e casi di studio per un nuovo modo di apprendere” - Ispirare le nuove generazioni e arricchire l’esperienza educativa dei più giovani, preparandoli alle professioni del futuro. Con questi obiettivi la società Reti Spa, tra i principali player italiani ...ilfattoquotidiano