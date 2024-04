Nessun dirigibile nerazzurro bistellato ha sorvolato Milano per i 20 scudetti dell’Inter

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 24 aprile 2024) «Scudetto Inter:nel cielo di» è il titolo di una galleria fotografica pubblicata da SportMediaset. Nel testo che accompagna le immagini si sostiene che «in mezzo alle nuvole diviaggia infatti in queste ore un imponentetutto». La fonte è il canale Instagram ufficiale, ma non si tratta di un video reale. Sono evidenti opere realizzate con la computer grafica per i festeggiamenti dello scudetto numero 20 della società, presi troppo sul serio e senza verifiche. Per chi ha fretta I video sono opera della computer grafica. Il 23 aprile 2024 ac’era freddo e maltempo, mentre nei video il cielo è limpido e le persone vestite in tenuta ...