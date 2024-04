Nelle liste di FdI per Bruxelles quasi solo nomi di partito Con qualche piccola eccezione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) “sorpresa ci sarà, con almeno tre candidati che non vengono dal, ma non posso anticiparli”. Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Tommy Cawkwell risultava “inattivo” da un po’, e in un anno elettorale decisivo: così il partito politico fondato da Nigel Farage in fase di ottimizzazione di tempi e di risorse, ha provveduto a depenna rlo dalle sue liste . Peccato che mister Cawkwell, impegnato sulla carta nelle elezioni nello ... (secoloditalia)

Roma, 21 apr (Adnkronos) - Via libera della Direzione del Pd alle liste per le europee. Elly Schlein sarà capolista al Centro e nelle Isole, Stefano Bonaccini al Nord est, Cecilia Strada al Nord ovest e Lucia Annunziata al Sud. " liste bellissime e molto forti", con "apertura, esperienza, ... (liberoquotidiano)

liste d’attesa, arrivano i fondi per ridurle - La Regione Toscana destina 32 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa sanitarie. A Prato, parte dei fondi sarà utilizzata per incrementare le prestazioni mediche, con particolare attenzione all' ...lanazione

liste d’attesa, ecco il piano: visite di sera e nei weekend e acquisto di prestazioni nel privato accreditato - VENEZIA - Ospedali aperti anche di sera e nel weekend, acquisto delle prestazioni in libera professione e nel privato accreditato, pulizia sistematica delle agende per riempire tutti i ...ilgazzettino

Elezioni a Corigliano Rossano, partiti impegnati a elaborare le liste. I grillini mirano ad essere competitivi - Si accavallano le notizie sulle liste che si stanno preparando per partecipare alle prossime consultazioni elettorali di Giugno, tra nuovi ingressi nel panorama elettorale amministrativo ed esperienze ...cosenza.gazzettadelsud