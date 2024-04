(Di mercoledì 24 aprile 2024) PADOVA - Si allarga l'inchiesta sull'anziana di 83 anni sbranata daiin un appartamento di via Alberto Riva Villasanta 26, nel quartiere padovano di Mortise. E sul caso si allungano, da...

Nel parcheggio della Nave de Vero il mercato abusivo dei cani - PADOVA - Si allarga l'inchiesta sull'anziana di 83 anni sbranata dai cani in un appartamento di via Alberto Riva Villasanta 26, nel quartiere padovano di Mortise. E sul caso si allungano, ...ilgazzettino

A Cardano al Campo inaugurata la prima area cani - Cardano al Campo ha ora la sua area cani: già pressoché pronta qualche mese fa, il nuovo giardino pet-friendly è stato inaugurato sabato dal sindaco Maurizio Colombo e dall’assessora Meri Suriano, che ...varesenews

Adozioni animali: il cane Jack cerca casa - Jack cerca famiglia: dopo aver vissuto in 2 case diverse e trascorso un anno in canile, è finalmente pronto per una nuova vita. Oggi è un cane che si ...piacenzasera