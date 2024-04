Ndicka può tornare ad allenarsi

Notizie positive per Evan Ndicka . Il difensore giallorosso, che nel corso della partita contro l’Udinese nella 32esima giornata di Serie A si era accasciato improvvisamente a terra, è stato dichiarato idoneo alla ripresa dell’attività sportiva. Ndicka , come riportato dall’Ansa, si è sottoposto a ... (ilfattoquotidiano)

Il difensore della Roma Evan Ndicka si è sottoposto a nuovi accertamenti, nella giornata di oggi, dopo il malore in campo contro l’Udinese. Dopo la sconfitta rimediata ieri contro il Bologna, nel posticipo della 35esima giornata di campionato arrivano buone notizie per il tecnico della Roma ... (sportnews.eu)

Roma, De Rossi a caccia del gol lampo: la scelta in attacco - La Roma deve recuperare le energie fisiche dopo la sconfitta con il Bologna per affrontare al meglio i 18' restanti con l'Udinese. Giovedì la squadra di De ...footballnews24

GAZZETTA - Roma, ndicka in panchina contro il Napoli per poi tornare in Europa League - La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Evan ndicka, difensore della Roma: "Di certo, il difensore centrale sarà in panchina domenica a Napoli, pronto a tornare in campo all’Olim ...napolimagazine

ndicka può tornare a giocare: “Nessuna patologia cardiaca” - Dopo il grande spavento, è arrivata una buona notizia per Evan ndicka, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il difensore franco-ivoriano ha ricevuto il via libera per allenarsi: gli e ...forzaroma.info