NBA Playoffs 2024 - Indiana pareggia la serie con un Siakam da record

(Di mercoledì 24 aprile 2024) I playoff ad est regalano le solite grandi emozioni, e nella notte gliPacersno la, i ragazzi di coach Rick Carlisle sconfiggono i Milwaukee Bucks per 125-108 e portano lasul 1-1. Tyrese Haliburton stecca anche la seconda partita e, a prendersi la scena è infatti Pascal, con una partita sensazionale da 37 punti e 11 rimbalzi, doppia-doppia dunque, e in aggiunta anche 6 assist. Non sarà uno dei nomi di spicco della Nba, ma il numero 43 sicuramente è un giocatore di qualità che può essere importante per qualsiasi franchigia, e il suo arrivo ina gennaio è la dimostrazione. L’ex campione Nba con i Toronto Raptors nel 2019 ha portato esperienza e sostanza ai Pacers, per alzare l’asticella in una squadra molto giovane. L’impatto di “Spicy-P” in ...