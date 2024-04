Nba - Haliburton | Insulti razzisti a mio fratell - non lo accetto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si riaccende la polemica razzismo in Nba. La stella degli Indiana Pacers Tyreseha infatti denunciato un episodio di razzismo di cui è stato vittima suoo nell’arena dei Milwaukee Bucks in gara1 dei playoff. Il riferimento è a qualche giorno fa, ma il classe 2000 lo ha reso noto oggi in conferenza stampa al termine di gara2. “Il mioino in tribuna l’altro giorno è stato chiamato ne*ro – ha spiegato il miglior assistman della stagione – Per me e la mia famiglia è importante che se ne parli, perché non è una cosa che può andare bene. Per me è bello avere la mia famiglia qui con me, mioo ha gestito tutto nella maniera giusta e anche il resto del mio gruppo si è comportato bene“. I media statunitensi hanno poi riportato le dichiarazioni del portavoce dei Milwaukee Bucks, che hanno ammesso ...