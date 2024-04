Naviglio Grande Temintata l’asciutta totale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Si è conclusanela valle di Castelletto di Abbiategrasso. Il personale del Consorzio Est Ticino Villoresi ha effettuato a Turbigo le manovre di aumento delle portate del canale con l’immissione di 5 metri cubi al secondo d’acqua che in breve tempo hanno riempito il canale. La regolazione dello sbarramento mobile ad Abbiategrasso ha consentito poi il passaggio dell’acqua nel tratto prima interessato dai cantieri, verso Milano, dove ha poi raggiunto la Darsena, entrando anche nelPavese. ETVilloresi adesso dovrà pianificare le nuove manovre per l’aumento delle portate in vista della prossima stagione irrigua. Venerdì è stata immessa acqua anche nel canale derivatore di Vittuone, tra i più importanti della rete derivata del Canale Villoresi, dopo la ...