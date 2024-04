Natalia Re | La gentilezza è un valore anche economico Con atteggiamenti virtuosi 13 mld in più e Pil in crescita

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Laè una disposizione d’animo o una leva strategica per creare mondi più funzionali? Non ha dubbiRe, presidente del Movimento italiano per la, che a fine dell’anno scorso ha lanciato il primo osservatorio italiano per monitorare gli effetti concreti dellasulla società. “Il concetto di, infatti, è molto più ampio di quello a cui siamo abituati a pensare, va oltre l’empatia e l’educazione, e comprende le basi del vivere comune, il rispetto dell’altro, delle differenze e delle leggi dello Stato, è lo strumento che ci aiuta a vivere e interagire con il prossimo in maniera virtuosa” ha detto Re. Segui su affaritaliani.it