Napoli - piace Brescianini del Frosinone

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilha messo nel mirino un altro giocatore in vista del mercato estivo, e questa volta si tratta di un profilo interessante che milita attualmente nelle file del. È quanto riporta il Corriere dello Sport. Marco, un centrocampista di 24 anni, si distingue per la sua versatilità, essendo in grado di ricoprire L'articolo

napoli: si punta a retegui per l'attacco, brescianini per il centrocampo - Il napoli guarda alla prossima stagione e, in attesa di conoscere chi sarà l'allenatore, si pensa ai colpi per l'estate. Come riportato ...sportmediaset.mediaset

Piace brescianini, il jolly del Frosinone stuzzica il napoli - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Piace brescianini, il jolly del Frosinone stuzzica il napoli L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul mercato ...forzazzurri

CDS - napoli, piace brescianini, centrocampista del Frosinone, per la prossima stagione - Come riporta Il Corriere dello Sport, il napoli avrebbe messo gli occhi su Marco brescianini, centrocampista del Frosinone: "Un altro profilo gradito al napoli per il mercato estivo gioca nel Frosinon ...napolimagazine