Napoli - Mollichelli | Azzurri spariti…

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Di seguito il commento suldel giornalista Adolfotratto dal portale www.magazine.com. Calzona s’è fermato ad Empoli, anche. Un’altra figuraccia degli apatici. E già, perché la diagnosi della terza guida è proprio questa: glisono affetti da apatia, che è l’incapacità prolungata o abituale di partecipazione o di interesse, sul piano affettivo o anche intellettivo. Sembra ormai che i giocatori del… Hai capito? I campioni d’Italia, ormai ex, non avrebbero più alcuno stimolo ad agire, un’apatia lontana anni luce da quella che era considerata dagli stoici la suprema virtù e cioè vivere secondo ragione. Nella cittadina toscana, la banda azzurra s’è liquefatta davanti ad un manipolo di giocatori che erano desiderosi di viverla la giornata di gloria. Glielo si ...

IL MATTINO - Gaetano e Folorunsho verso la conferma, Caprile può tornare all'Empoli - Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di alcuni calciatori del napoli attualmente in prestito: "La sensazione è che Caprile tornerà in prestito dall'Empoli ma non resterà in azzurro: al contrario di ...napolimagazine

GOLAZO - Adolfo mollichelli su "NM": "Calzona s'è fermato ad Empoli" - napoli - Calzona s'è fermato ad Empoli, anche. Un'altra figuraccia degli apatici. E già, perché la diagnosi della terza guida è proprio questa: gli azzurri sono affetti da apatia, che è l'incapacità p ...napolimagazine

napoli resta a casa: De Laurentiis respinge l'idea di spostamento - Aurelio De Laurentiis, presidente del napoli, ha recentemente respinto ogni ipotesi di trasferimento della squadra fuori dalla città. Le sue dichiarazioni sono arrivate durante un'intervista rilasciat ...informazione