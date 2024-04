Napoli - De Laurentiis valuta anche un profilo estero per la panchina

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il casting per ladelcontinua e Destarebbendouna pista estera oltre agli italiani già citati Il casting per ladelcontinua e Destarebbendouna pista estera oltre agli italiani già citati. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, il presidente azzurro starebbe

Tra i nomi per lil nuovo allenatore del Napoli , spunta l’ipotesi Marco Rose , attuale tecnico del Lipsia in Bundesliga. La ricerca del nuovo allenatore per il Napoli si fa sempre più intensa. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, tra i nomi vagliati da Aurelio De Laurentiis per la ... (napolipiu)

Il Napoli è determinato a portare in azzurro Georgiy Sudakov , talento ucraino dello Shakhtar Donetsk, ma deve fare i conti con l’interesse del l’Arsenal . Il Napoli non molla la presa su Georgiy Sudakov , considerato uno dei maggiori talenti emergenti del calcio ucraino. Il 21enne trequartista dello ... (napolipiu)

Antonio Conte ha tempo limitato per decidere se accettare o meno la proposta del Napoli. De Laurentiis ha fissa to una scadenza per evitare un nuovo rifiuto. La trattativa tra il Napoli e Antonio Conte per la panchina azzurra entra nel vivo. Secondo quanto riportato dal Mattino, Aurelio De ... (napolipiu)

Nuovo stadio, ADL fiducioso: Fitto non ha bocciato ipotesi Bagnoli, Manfredi tifa Maradona - L'obiettivo è che ad Euro 2032 napoli ci sia e in prima fila perché la città non può restare fuori ed il Maradona resta la soluzione più rapida.tuttonapoli

"Osimhen e Simeone verso l'addio". Due nomi per l'attacco, David in pole - La società azzurra, in vista della prossima stagione, chiuderà diversi affari in entrata anche per quello che concerne il reparto offensivo.areanapoli

napoli-Conte: De laurentiis fissa la deadline per la risposta - Antonio Conte ha tempo limitato per decidere se accettare o meno la proposta del napoli. De laurentiis ha fissato una scadenza.napolipiu