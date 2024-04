Napoli - al via il casting allenatore | la strategia tra Conte e Pioli

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Fari puntati sul mercato dei calciatori in casa, tra chi arriverà e chi andrà via. Allo stesso tempo, però, sarà importante capire...

come partecipare ai casting per la quinta stagione di Mare Fuori che porterà un nuovo volto maschile all’interno dell’IPM di Napoli . All’interno dell’IPM di Napoli arriverà un nuovo personaggio maschile che farà conoscere la propria storia al pubblico già in attesa della quinta stagione della ... (2anews)

Non è una corsa a due tra Antonio Conte e Vincenzo Italiano quella che porterà alla scelta del nuovo allenatore del Calcio Napoli : proprio dalla Serie A arrivano altre due forti candidature. Il pareggio casalingo contro il Frosinone ha dato una forte spallata alle ambizioni europee del Calcio ... (2anews)

Aurelio De Laurentiis prosegue il casting alla ricerca di un nuovo allenatore per il suo Napoli . In questa stagione per il dopo Spalletti sulla... (calciomercato)

Rifondazione Milan, anche Theo e Maignan sul mercato: il casting per il dopo-Pioli - Il Milan fissa il prezzo del terzino sinistro e del portiere, imminente la partenza di Giroud con direzione Mls. Fari puntati su Zirkzee, le alternative sono Susko e David ...sport.virgilio

napoli, nel mirino un talento del Lille per l’attacco - Visualizzazioni: 158 Contemporaneamente al casting per l’allenatore, il napoli comincia a stilare la lista degli obiettivi per il mercato estivo. Dopo David, c’è un altro del Lille. napoli, chi è Zheg ...calciostyle