Namida | La musica non tradisce mai

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Intervista alla vivace artista torinese, ma da sempre residente in Veneto, che ha appena pubblicato un brano divertente e curioso dal titolo ‘Ti faccio un tutorial’ in cui ha cercato di spiegare cosa cercano i nostri giovani nei rapporti d’amore e nelle amicizie Claudia Pregnolato, in arte, è una cantautrice ‘pop punk’, nata a Torino, mada sempre residente in Veneto. Si avvicina allasin da piccola: giàall’età di 6 anni si esibisce per la prima volta su un palco, partecipando ad alcuni concorsi canori della provincia italiana più profonda. Poi, nel 2018, la ‘svolta’: carica di grinta arriva alle semifinali del Festival di Castrocaro e, nel 2019, è finalista al Festival Show. Da allora, ha partecipato a molti concorsi nazionali con ottimi risultati, uscendo vincitrice al Festival di Cittadella (Pd) nel 2019. Nello stesso anno, ha ...