Mutua Madrid Open 2024 | programma - orari e ordine di gioco giovedì 25 aprile

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Il, glie l’didel torneo combined Masters 1000 e Wta diper la giornata di25. Tanti italiani in campo, da Lorenzo Sonego a Matteo Arnaldi, passando per Flavio Cobolli. Il piatto forte sarà però la sfida tra Rafa Nadal e Darwin Blanch. Di seguito ilcompleto. MANOLO SANTANA STADIUM Ore 11:00 – Nishioka vs Auger-Alissime Non prima delle 12:30 – Osaka vs (15) Samsonova A seguire – (3) Gauff vs Rus Non prima delle 17:00 – (WC) Blanch vs (PR) Nadal Non prima delle 19:00 – (1) Swiatek vs Xiy. Wang ARANTXA SANCHEZ STADIUM Ore 11:00 – Vekic vs (5) Sakkari A seguire – (Q) Gasquet vs Sonego A seguire – Galan vs (LL) Bautista Agut Non prima delle 17:00 – Schmiedlova vs (8) Jabeur A seguire – Koepfer ...